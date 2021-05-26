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Haberler Galeri 1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Çay bahçesi, lokantalar ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Çay bahçesi, lokantalar ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

Kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine geçildi. Bu süreçte kafe ve lokantaların faaliyetleri paket servis ile sınırlandırıldı. Kafe, lokanta, çay bahçesi ve kıraathanelerin ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Peki, 1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Çay bahçesi, lokantalar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 14:42
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1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Çay bahçesi, lokantalar ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Türkiye'de tam kapanma ile vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. Vakaların düşmesi ile birlikte gözler normalleşme sürecine çevrildi. 1 Haziran'dan sonra kafe, lokanta, restoran, çay bahçesi ve kıraathane gibi işletmelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, 1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Çay bahçesi, lokantalar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

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1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Çay bahçesi, lokantalar ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı?

Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nda kafe, lokanta, çay bahçesi ve kıraathane gibi işletmelerin de yer aldığı normalleşme sürecine ilişkin detayların görüşülmesi bekleniyor. Bilim Kurulu'nda alınan kararlar Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. 1 Haziran'dan sonra kafe ve lokanta gibi işletmelerin açılıp açılmayacağı, Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

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1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Çay bahçesi, lokantalar ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

TÜRKİYE'DE UYGULANAN AŞI SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden yayımladığı anlık verilere göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 25 Mayıs saat 23.01 itibarıyla 28 milyon 246 bin 264 doza ulaştı.

Uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 167 bin 865, ikinci doz aşı sayısı 12 milyon 78 bin 399 oldu.

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1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Çay bahçesi, lokantalar ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ise "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 25 Mayıs tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621 oldu.

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1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Çay bahçesi, lokantalar ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

SON BİR HAFTADA HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKASI SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından, 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vakası sayılarında düşüş eğiliminin sürdüğünü belirterek, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız." ifadelerine yer verdi.