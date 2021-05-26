1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Çay bahçesi, lokantalar ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

Kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine geçildi. Bu süreçte kafe ve lokantaların faaliyetleri paket servis ile sınırlandırıldı. Kafe, lokanta, çay bahçesi ve kıraathanelerin ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Peki, 1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Çay bahçesi, lokantalar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 14:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL