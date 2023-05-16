KPSS başvuruları başladı mı 2023? Sınava kaç gün kaldı? KPSS BAŞVURU EKRANI! ÖATBT, GY-GK, eğitim bilimleri! Önlisans ve Ortaöğretim....

KPSS başvuruları başladı! KPSS başvuru tarihleri memur adaylarının gündeminde. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına kısa bir süre kaldı. Söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, "KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?" İşte KPSS başvuru ekranı 2023!