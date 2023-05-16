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Haberler Galeri KPSS başvuruları başladı mı 2023? Sınava kaç gün kaldı? KPSS BAŞVURU EKRANI! ÖATBT, GY-GK, eğitim bilimleri! Önlisans ve Ortaöğretim....

KPSS başvuruları başladı mı 2023? Sınava kaç gün kaldı? KPSS BAŞVURU EKRANI! ÖATBT, GY-GK, eğitim bilimleri! Önlisans ve Ortaöğretim....

KPSS başvuruları başladı! KPSS başvuru tarihleri memur adaylarının gündeminde. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına kısa bir süre kaldı. Söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, "KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?" İşte KPSS başvuru ekranı 2023!

Giriş Tarihi: 16.05.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 16:37
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KPSS başvuruları başladı mı 2023? Sınava kaç gün kaldı? KPSS BAŞVURU EKRANI! ÖATBT, GY-GK, eğitim bilimleri! Önlisans ve Ortaöğretim....

KPSS başvuru ekranı 2023! Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri memur adayları tarafından araştırılıyor. PSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına kısa bir süre kalırken, konuya dair detaylar merak konusu oluyor. Peki, KPSS kaç gün kaldı, başvurular ne zaman? İşte, ÖSYM son duyurular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS başvuruları başladı mı 2023? Sınava kaç gün kaldı? KPSS BAŞVURU EKRANI! ÖATBT, GY-GK, eğitim bilimleri! Önlisans ve Ortaöğretim....

2023 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre, lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü başlayacak ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

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KPSS başvuruları başladı mı 2023? Sınava kaç gün kaldı? KPSS BAŞVURU EKRANI! ÖATBT, GY-GK, eğitim bilimleri! Önlisans ve Ortaöğretim....

İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS başvuruları başladı mı 2023? Sınava kaç gün kaldı? KPSS BAŞVURU EKRANI! ÖATBT, GY-GK, eğitim bilimleri! Önlisans ve Ortaöğretim....

2023 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

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KPSS başvuruları başladı mı 2023? Sınava kaç gün kaldı? KPSS BAŞVURU EKRANI! ÖATBT, GY-GK, eğitim bilimleri! Önlisans ve Ortaöğretim....

Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.