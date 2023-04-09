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Haberler Galeri Kayaşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? Başakşehir-Taksim arası 55 dakikaya düştü

Kayaşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? Başakşehir-Taksim arası 55 dakikaya düştü

İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı eklendi. İBB'nin yarım bıraktığı Başakşehir Kayaşehir metro hattı projesi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak tamamlandı. Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılan metro sayesinde, Başakşehir-İstanbul Havalimanı arası 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arası ise 23 dakikaya düştü. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağından binen bir kişi, Sirkeci'ye tahmini olarak 75 dakikada, Kayaşehir'den metro ağıyla ise Üsküdar'a ise 85 dakikada gidilebiliyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2023 01:09 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 01:23
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Kayeşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? Başakşehir-Taksim arası 55 dakikaya düştü

İstanbul'da toplu ulaşım ağına taze bir kan daha geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Başakşehir-Kayaşehir metrosu, günde 70 bin kişiyi taşıması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kayeşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? Başakşehir-Taksim arası 55 dakikaya düştü

4 DURAK TOPLAM 70 BİN KİŞİYE HİZMET EDECEK

Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede, Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 10 bin 250 metrelik tünel inşaatı, 295 metrelik viyadük imalatı, 11 bin 595 metrelik ray döşeme işlemi ve 32 bin 661 metrekarelik kapalı alan inşaatının gerçekleştirildiği metro hattında, son teknoloji elektromekanik ve sinyalizasyon imalatları kullanıldı.

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Kayeşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? Başakşehir-Taksim arası 55 dakikaya düştü

ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Hattın açılmasıyla Bağcılar-Kirazlı Hattı'ndan gelen vatandaşlar aktarmasız şekilde Başakşehir'de bulunan Metrokent istasyonundan geçerek Kayaşehir'e devam edebilecek. Aynı şekilde Kayaşehir istasyonundan binildiğinde aktarmasız bir şekilde Bağcılar'a gidebilecek. Kayaşehir-Mahmutbey arası 20 dakikaya, Metrokent-Bakırköy arası 29 dakikaya, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakikaya indi.

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Kayeşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? Başakşehir-Taksim arası 55 dakikaya düştü

BAŞAKŞEHİR-TAKSİM ARASI 55 DAKİKA

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağından binen bir kişi, Sirkeci'ye 75 dakikada, Kayaşehir'den metro ağıyla Üsküdar'a ise 85 dakikada gidilebiliyor. Başakşehir'den metroya binen birisi, tahmini olarak 55 dakikada Taksim'e ulaşırken, Kayaşehir'de oturan bir vatandaş Mecidiyeköy'e 65 dakika içerisinde varabiliyor.

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Kayeşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? Başakşehir-Taksim arası 55 dakikaya düştü

ADETA SANAT GALERİSİ

Metro hattı, sahip olduğu özelliklerin yanı sıra adeta bir sanat galerisini andırıyor. Seramik duvarlarda, Türkiye haritası bulunuyor. Bu haritada ise ülke genelinde şehir hastaneleri bulunan iller yer alıyor. Ayrıca rölyef duvarlarda şehir hastanelerinin bulunduğu illeri simgeleyen ağaç resimleri yolcuları karşılıyor. Duvarda Adana'yı diş budak, Şanlıurfa'yı Ahlat, Kayseri'yi ceviz, Ankara'yı göknar ve akçaağaç, Isparta'yı Ardıç, Ordu'yu doğu kayını, Trabzon'u ak söğüt, Kütahya'yı porsuk, Yozgat'ı mavi ladin, Erzurum'u huş, Samsun'u ağlayan çam, Elazığ'ı mavi servi, İstanbul'u çam ile sakura, Mersin'i portakal, Konya'yı meşe, Eskişehir'i kızılçam, Tekirdağ'ı ıhlamur, Gaziantep'i fıstık, İzmir'i fıstık çamı, Kocaeli'yi gürgen, Bursa'yı kestane, Manisa'yı çınar ağacı temsil ediyor. İstasyonda ayrıca bebek bakım odası, mescid ve tuvalet gibi yolcuların her türlü ihtiyacını karşılayacak alanlar da yer alıyor.