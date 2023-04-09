Kayaşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? Başakşehir-Taksim arası 55 dakikaya düştü

ADETA SANAT GALERİSİ

Metro hattı, sahip olduğu özelliklerin yanı sıra adeta bir sanat galerisini andırıyor. Seramik duvarlarda, Türkiye haritası bulunuyor. Bu haritada ise ülke genelinde şehir hastaneleri bulunan iller yer alıyor. Ayrıca rölyef duvarlarda şehir hastanelerinin bulunduğu illeri simgeleyen ağaç resimleri yolcuları karşılıyor. Duvarda Adana'yı diş budak, Şanlıurfa'yı Ahlat, Kayseri'yi ceviz, Ankara'yı göknar ve akçaağaç, Isparta'yı Ardıç, Ordu'yu doğu kayını, Trabzon'u ak söğüt, Kütahya'yı porsuk, Yozgat'ı mavi ladin, Erzurum'u huş, Samsun'u ağlayan çam, Elazığ'ı mavi servi, İstanbul'u çam ile sakura, Mersin'i portakal, Konya'yı meşe, Eskişehir'i kızılçam, Tekirdağ'ı ıhlamur, Gaziantep'i fıstık, İzmir'i fıstık çamı, Kocaeli'yi gürgen, Bursa'yı kestane, Manisa'yı çınar ağacı temsil ediyor. İstasyonda ayrıca bebek bakım odası, mescid ve tuvalet gibi yolcuların her türlü ihtiyacını karşılayacak alanlar da yer alıyor.