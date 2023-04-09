09 Nisan 2023, Pazar
Kayaşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? Başakşehir-Taksim arası 55 dakikaya düştü
İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı eklendi. İBB'nin yarım bıraktığı Başakşehir Kayaşehir metro hattı projesi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak tamamlandı. Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılan metro sayesinde, Başakşehir-İstanbul Havalimanı arası 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arası ise 23 dakikaya düştü. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağından binen bir kişi, Sirkeci'ye tahmini olarak 75 dakikada, Kayaşehir'den metro ağıyla ise Üsküdar'a ise 85 dakikada gidilebiliyor.
Giriş Tarihi: 09.04.2023 01:09 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 01:23
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