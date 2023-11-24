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Haberler Galeri MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?

MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ara tatil kararına çevrilmişti. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinden çıkan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine beklenen haber Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Peki okullarda ara tatil kalktı mı? İşte son dakika kararı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 22:21
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MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ara tatil kararı, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinden sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ara tatili sona erdi ve beklenen haber geldi. Milli Eğitim Bakanı, ara tatilin devam edip etmediği konusunda son kararı aktardı. Peki ara tatil kalkacak mı?

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MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Tekin son dakika açıklamasında, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Kurban Bayramı ile birleşmiş oluyor." ifadelerine yer verdi.

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MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bizim Bakanlıktaki bütün eğitim öğretim a dairelerinin içerisinde bir tane daire başkanlığı var. Hepsinde standart izleme ve değerlendirme Daire Başkanlığı. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor.

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MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?

Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor şeklinde verilen haberler, o İzleme Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz.

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MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?

Şöyle bir tablo var. Benim kişisel olarak görüşüm şu. Böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak, Türkiye coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz."