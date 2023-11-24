HaberlerGaleriMEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?
MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?
Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ara tatil kararına çevrilmişti. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinden çıkan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine beklenen haber Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Peki okullarda ara tatil kalktı mı? İşte son dakika kararı...