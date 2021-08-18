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Haberler Galeri Sel felaketten yeni görüntü! 20 kişiye mezar olan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Kastamonu'ya getirildi

Sel felaketten yeni görüntü! 20 kişiye mezar olan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Kastamonu'ya getirildi

Sel felaketinin ardından yaraları sarma seferberliği sürüyor. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı 78'e yükseldi, 34 kişi ise kayıp. Selin vurduğu bölgelerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışması sürüyor. Bozkurt ilçesinde bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer taraftan bölgeye sevk edilen komandolar, iş yerlerine ve evlere dolan çamur yığınlarını kaldırarak, ellerinde küreklerle temizlik yapıyor. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketi nedeniyle hasar gören toplam 109 binanın acil yıkılmasına karar verildi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yıkılan ve 20 kişiye mezar olan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan'ın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.Öte yandan Kastamonu'daki sel felaketinden yeni görüntü geldi.

Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 17:14
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Kastamonu'daki felaketten yeni görüntü! İşte selden kaçış anı! 109 bina için yıkım kararı
Kastamonu’daki felaketten yeni görüntü! İşte selden kaçış anı! 109 bina için yıkım kararı

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu.

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Kastamonu'daki felaketten yeni görüntü! İşte selden kaçış anı! 109 bina için yıkım kararı
Kastamonu’daki felaketten yeni görüntü! İşte selden kaçış anı! 109 bina için yıkım kararı

Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı. Sel felaketini en ağır yaşayan Bozkurt ilçesinde de vatandaşların, sel gelmeden önce kaçış anları cep telefonunun kamerasına yansıdı.

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Kastamonu'daki felaketten yeni görüntü! İşte selden kaçış anı! 109 bina için yıkım kararı
Kastamonu’daki felaketten yeni görüntü! İşte selden kaçış anı! 109 bina için yıkım kararı

Görüntülerde, vatandaşların yapılan ikaz sonrasında büyük panik yaşayarak etrafa koşmaları dikkat çekti.

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Kastamonu'daki felaketten yeni görüntü! İşte selden kaçış anı! 109 bina için yıkım kararı
Kastamonu’daki felaketten yeni görüntü! İşte selden kaçış anı! 109 bina için yıkım kararı

20 KİŞİYE MEZAR OLAN APARTMANIN MÜTEAHHİDİ KASTAMONU'YA GETİRİLDİ
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve 20 insanın yaşamını yitirmesine neden olan sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Kastamonu'daki felaketten yeni görüntü! İşte selden kaçış anı! 109 bina için yıkım kararı
Kastamonu’daki felaketten yeni görüntü! İşte selden kaçış anı! 109 bina için yıkım kararı

8 katlı Ölçer Apartmanı'nın çökmesiyle kaybolan Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşılmıştı.