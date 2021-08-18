Sel felaketten yeni görüntü! 20 kişiye mezar olan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Kastamonu'ya getirildi

Sel felaketinin ardından yaraları sarma seferberliği sürüyor. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı 78'e yükseldi, 34 kişi ise kayıp. Selin vurduğu bölgelerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışması sürüyor. Bozkurt ilçesinde bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer taraftan bölgeye sevk edilen komandolar, iş yerlerine ve evlere dolan çamur yığınlarını kaldırarak, ellerinde küreklerle temizlik yapıyor. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketi nedeniyle hasar gören toplam 109 binanın acil yıkılmasına karar verildi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yıkılan ve 20 kişiye mezar olan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan'ın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.Öte yandan Kastamonu'daki sel felaketinden yeni görüntü geldi.