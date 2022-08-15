Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL tarafından 2022 Kasım celbi duyurusu yayımlandı. Kasım celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askere gidecekleri yer bilgisini şimdiden merak ediyor. Yayımlanan duyuru ile birlikte seçim ve sınıflandırma sonuçlarına ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.08.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 13:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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