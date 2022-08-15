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Haberler Galeri Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL tarafından 2022 Kasım celbi duyurusu yayımlandı. Kasım celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askere gidecekleri yer bilgisini şimdiden merak ediyor. Yayımlanan duyuru ile birlikte seçim ve sınıflandırma sonuçlarına ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 13:03
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Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2022 Kasım celbine ilişkin detaylar açıklandı. Söz konusu dönemde askere gidecek olan vatandaşlar, seçim ve sınıflandırma sonuçları ile sevk tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB ASAL'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Kasım celbi askerlik yerleri 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

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Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri

KASIM CELBİ SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 10 Kasım 2022

Er (2'nci Grup): 08 Aralık 2022

Er (3'üncü Grup): 05 Ocak 2023

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Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri

KASIM 2022 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

1. Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri

2. Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.