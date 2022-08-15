15 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2022 sonuna kadar 27 bin personel alımı yapacak. Söz konusu ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru tarihi ve kadro dağılımı araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 12:27
  • 1
  • 11
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihleri belli oldu mu? 27 bin sağlık personeli alımına ilişkin duyurunun yayımlanması ile birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık personeli olarak görev almak isteyen vatandaşlar, söz konusu ilana başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

2022 yılı içerisinde yapılacak Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımında branş dağılımı; acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında da 25 bin 686 kişi olarak belirlendi.

  • 3
  • 11
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Söz konusu kişilerden 19 bin 694'ü uzman tabip, 7 bin 114'ü tabip, 147'si ebe, 38'si sağlık memuru, 3'ü hemşire olacak. Ayrıca birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

  • 4
  • 11
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 27 bin personel alımına ilişkin kılavuz henüz açıklanmadı. Bu kapsamda başvuru tarihleri de henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından 27 bin personel alımı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

  • 5
  • 11
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

EN FAZLA KADRO UZMAN TABİP VE TABİPLERE

Resmi Gazete'de yer alan karara göre en fazla personel alımı uzman tabip ve tabip branşlarında olacak. 19 bin 694 uzman tabip sözleşmeli olarak görevlendirilecek. İkinci sırada ise tabip görevlendirmesi yer alıyor. Duyuruda 7 bin 114 tabip istihdamının yapılacağı bilgisi yer alıyor.