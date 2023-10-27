Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve er sınıflandırma sonuçları...

MSB son dakika duyurdu! Askerlik yerleri belli oldu! 2023 Kasım ayı seçim ve sınıflandırma sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi! Adaylar ise "Askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet!