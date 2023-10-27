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Haberler Galeri Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve er sınıflandırma sonuçları...

Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve er sınıflandırma sonuçları...

MSB son dakika duyurdu! Askerlik yerleri belli oldu! 2023 Kasım ayı seçim ve sınıflandırma sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi! Adaylar ise "Askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet!

Giriş Tarihi: 27.10.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 11:49
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Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...

"Askerlik yerleri açıklandı mı son dakika?" sorusu son dakika duyurusunun ardından yanıt buldu. MSB'nin açıklamasına göre, 2023 Kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, 2023 Kasım celbi askerlik yerleri öğrenme ekranı e-Devlet!

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Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve er sınıflandırma sonuçları...

SON DAKİKA: ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

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Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

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Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...

E-DEVLET'TEN ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

➡e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

➡Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.