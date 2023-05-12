Kasetlerin karanlık gölgesi Kılıçdaroğlu'nu bekliyor! İşte CHP liderini bekleyen gerçek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın seçimleri kaybedeceğini ve sorumlusu olarak gösterilmemek için adaylıktan çekildiğini duyurdu. İnce'nin, hakkında itham edilen tüm yüz kızartıcı iddiaların yalan olduğunu söylemesine rağmen neden istifa ettiği büyük merak konusu olurken, her kaset operasyonunda önü biraz daha açılan Kılıçdaroğlu'nu bekleyen o şaşmaz gerçeği Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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