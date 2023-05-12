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Kasetlerin karanlık gölgesi Kılıçdaroğlu'nu bekliyor! İşte CHP liderini bekleyen gerçek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın seçimleri kaybedeceğini ve sorumlusu olarak gösterilmemek için adaylıktan çekildiğini duyurdu. İnce'nin, hakkında itham edilen tüm yüz kızartıcı iddiaların yalan olduğunu söylemesine rağmen neden istifa ettiği büyük merak konusu olurken, her kaset operasyonunda önü biraz daha açılan Kılıçdaroğlu'nu bekleyen o şaşmaz gerçeği Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 09:40
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Kasetlerin karanlık gölgesi Kılıçdaroğlu’nu bekliyor! İşte CHP liderini bekleyen gerçek

Dün seçimlere iki gün kala kameraların karşısına dayak yemiş gibi çıkan Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmek zorunda kaldığını açıkladı.

Piyasaya sürülen birtakım görüntülerin ardından bu kararını açıklayan İnce'nin, söz konusu videonun montaj, iddiaların düzmece olduğunu söylediği hâlde neden istifa ettiğini anlayabilmiş değiliz.

"Ben çekileyim de yenilgilerine bahane kalmasın" sözlerinden anlaşıldığı üzere ileriye dönük hesapları da olabilir.

Geçmiş olsun.

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Kasetlerin karanlık gölgesi Kılıçdaroğlu’nu bekliyor! İşte CHP liderini bekleyen gerçek

Artık kim, kemik seslerinin çıktığı siyaset arenasında ancak bu kadar dayanabilen bir doğal cumhurbaşkanı adayını izler bilemiyorum.

İnce'yi cesur bulup peşine takılan, ona güvenen Memleket Partisi tabanı, örgütü, adayları da "isyanda".

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Kasetlerin karanlık gölgesi Kılıçdaroğlu’nu bekliyor! İşte CHP liderini bekleyen gerçek

Ne var ki Türk siyasi tarihine "İkinci Baykal Vakası" olarak geçen bu kaset operasyonunun, Okyanus ötesinden Kılıçdaroğlu'nun yelkenlerini doldurmak için yapıldığı ortada.
Tıpkı CHP'nin başına geldiği günlerde olduğu gibi...

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Kasetlerin karanlık gölgesi Kılıçdaroğlu’nu bekliyor! İşte CHP liderini bekleyen gerçek

HER İFTİRA BİR İTİRAF

FETÖ'cülerin attığı her iftiranın bir itiraf olduğunu yaşayarak gördük.
"Darbe yapacaklar" dediler, önce onlar darbeye kalkıştılar.
"Çalıyorlar" dediler, "himmet" ayağına işadamlarını, ülkeyi haraca bağlayıp götürebildiklerini ayakkabı kutularına koyup yurtdışına kaçırdılar.

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Kasetlerin karanlık gölgesi Kılıçdaroğlu’nu bekliyor! İşte CHP liderini bekleyen gerçek

"Kaçacak" dediler, bugün dünyanın dört bir yanında sığıntı olarak yaşıyorlar.
Siyasi hayatımıza kaset, şantaj, montaj işlerini de onlar soktular. Siyasileri, bürokratları, hatta kurumları ele geçirdiler.