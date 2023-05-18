Dolguya botoksa gerek kalmayacak! Ajda Pekkan'ın gençlik maskesi! Sürdüğünüz andan itibaren...

Anında botoks etkisi gösteren mucizevi formül! 77 yaşındaki Ajda Pekkan, kusursuz cildiyle yıllara meydan okuyor. Yıllardır değişmeyen görüntünsüyle gençlere taş çıkaran ünlü sanatçının, güzellik sırrı merak konusu oldu. Erken yaşlanmayla birlikte birçok kişi, cilt bakım ürünlerine ya da botoks ve dolgu işlemlerine yöneliyor. İkisine ihtiyaç duymadan evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bu karışım cildinizi daha sağlıklı gösterecek. İşte, cildinizi gençleştiren maske tarifi!