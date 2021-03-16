Kars'ta yangın paniği! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre; Kars'ta 6 katlı binanın kapalı otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Yoğun duman apartmanın her yerini sararken, içeride mahsur kalanların çoğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 06:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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