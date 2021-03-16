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Kars'ta yangın paniği! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre; Kars'ta 6 katlı binanın kapalı otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Yoğun duman apartmanın her yerini sararken, içeride mahsur kalanların çoğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 06:26
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Kars'ta yangın paniği! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesi'nde bulunan 6 katlı Gülten Erben Apartmanı'nın bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan bir araçta çıkan yangın 2 araca sıçradı.

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Kars'ta yangın paniği! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı


Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle oluşan duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurunca üst katlardaki dairelerde oturan pek çok kişi mahsur kaldı.

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Kars'ta yangın paniği! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı


Vatandaşlar balkonlara çıkarak yardım isterken, bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra sağlık, itfaiye, AFAD ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

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Kars'ta yangın paniği! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

Ekipler, balkonlara merdiven uzattı. Mahsur kalanlar, ekiplerin kar yağışına rağmen sürdürdükleri yoğun çalışmayla kurtarıldı.
Aralarında çocukların ve itfaiye erlerinin de bulunduğu 41 kişi dumandan etkilendi.

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Kars'ta yangın paniği! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

Mahalle sakinleri dumandan etkilenenlere ayran ikram etti.