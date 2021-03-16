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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kars'ta yangın paniği! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı Kars'ta yangın paniği! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı Son dakika haberine göre; Kars'ta 6 katlı binanın kapalı otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Yoğun duman apartmanın her yerini sararken, içeride mahsur kalanların çoğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Giriş Tarihi: 16.03.2021 06:26
İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesi'nde bulunan 6 katlı Gülten Erben Apartmanı'nın bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan bir araçta çıkan yangın 2 araca sıçradı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle oluşan duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurunca üst katlardaki dairelerde oturan pek çok kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar balkonlara çıkarak yardım isterken, bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra sağlık, itfaiye, AFAD ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.
Ekipler, balkonlara merdiven uzattı. Mahsur kalanlar, ekiplerin kar yağışına rağmen sürdürdükleri yoğun çalışmayla kurtarıldı.
Aralarında çocukların ve itfaiye erlerinin de bulunduğu 41 kişi dumandan etkilendi.
Mahalle sakinleri dumandan etkilenenlere ayran ikram etti.