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Haberler Galeri Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...

Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...

Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında kısmi kapanma kararları kamuoyuna duyuruldu. Sokağa çıkma yasağının saat 19:00'a çekilmesinin ardından mekanların kapanma saatleri merak ediliyor. Diğer yandan kargoda işi olanlar ise kargoların çalışma saatlerini sorguluyor. İşte, kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 17:39
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Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...

Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında işyelerinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Diğer yandan sokağa çıkma kısıtlaması için saatler 21:00'dan 19:00'a çekildi. Hal böyle olunca market alışverişi yapacaklar ve kargoda işi olan vatandaşlar çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.

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Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.)

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Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.