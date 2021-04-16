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Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...
Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında kısmi kapanma kararları kamuoyuna duyuruldu. Sokağa çıkma yasağının saat 19:00'a çekilmesinin ardından mekanların kapanma saatleri merak ediliyor. Diğer yandan kargoda işi olanlar ise kargoların çalışma saatlerini sorguluyor. İşte, kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...