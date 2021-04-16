AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?

AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 yılının en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle birçok sınav online olarak gerçekleşti. Sınavlar için gelecek açıklamalar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?