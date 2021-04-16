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AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?
AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık öğretim lisesinin sınavlarının yapılacağı tarih ise merak edilen hususlar arasında bulunuyor. AÖL sınavları nasıl olacak? Online mi, yüz yüze mi? Açık lise sınavı ne zaman? Sorularının cevapları merakla takip ediliyor. İşte, AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2021 22:50Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 22:50