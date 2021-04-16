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Haberler Galeri AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?

AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?

AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık öğretim lisesinin sınavlarının yapılacağı tarih ise merak edilen hususlar arasında bulunuyor. AÖL sınavları nasıl olacak? Online mi, yüz yüze mi? Açık lise sınavı ne zaman? Sorularının cevapları merakla takip ediliyor. İşte, AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?

Giriş Tarihi: 16.04.2021 22:50 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 22:50
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AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?

AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 yılının en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle birçok sınav online olarak gerçekleşti. Sınavlar için gelecek açıklamalar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?

AÇIK LİSE SINAVI NE ZAMAN 2021?

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 yılının Temmuz ayı olarak belirlendi. Temmuz'un kaçında olacağı henüz resmi olarak ilan edilmedi.

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AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?

Zira salgının gidişatına göre sınav tarihlerinde ve sınavın yapılma şeklinde değişiklik söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla "Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman?" sorusuna şuan için Temmuz ayı yanıtı verilse de bu süreçte vaka sayısı tahminlerin üzerinde seyrederse sınavın ertelenme durumu söz konusu olabilir.

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AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?

AÖL SINAVI ONLINE Mİ?

İlk iki dönem AÖL sınavları online olarak gerçekleşmişti. 3. dönem AÖL sınavları nasıl olacak, AÖL sınavı online mi olacak? sorusuna ise ilgili yerlerden net bir bilgi gelmedi. Ancak salgın nedeniyle çıkacak bir kararla sınavın online olarak gerçekleşmesi de ertelenmesi de mümkün.

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AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2021

Açık lise 3. dönem sınavları için net tarih henüz belirtilmedi ancak Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacak.