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Haberler Galeri 23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!

23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!

23 Nisan EBA TV ders var mı? TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 23 Nisan coşkusunu yaşayan öğrenciler bugün EBA TV'de ders yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. EBA TV ders programını gösteren yayın akışı ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 23 Nisan EBA TV'de ders var mı? İşte 23 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ve yayın akışı...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:15
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23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!

23 Nisan EBA TV ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler 23 Mart itibarıyla EBA TV üzerinden uzaktan eğitim sistemine geçtiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayan öğrenciler ve velileri bugün ders yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı yayın nasıl izlenir? 23 Nisan EBA TV yayın akışı nasıl? Detaylar ahaber.com.tr'de...

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23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!

23 NİSAN EBA TV DERS VAR MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ders yapılmayacak.

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23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!

23 NİSAN COŞKUSU TRT EBA TV'DE OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 100. yıl coşkusuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.

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23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında bayram coşkusu bu yıl evlerde yaşanacak.

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23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün sürecek "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını" TRT EBA TV'de olacak.

Kanalın yayın akışında, 100. Yıl Marşı, animasyon belgesel, bilgi yarışması, çizgi film, gölge oyunu, sihirbazlık gösterisi ve çocukların mesajlarına yer verilecek.