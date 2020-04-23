23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!

23 Nisan EBA TV ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler 23 Mart itibarıyla EBA TV üzerinden uzaktan eğitim sistemine geçtiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayan öğrenciler ve velileri bugün ders yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı yayın nasıl izlenir? 23 Nisan EBA TV yayın akışı nasıl? Detaylar ahaber.com.tr'de...