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23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!
23 Nisan EBA TV ders var mı? TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 23 Nisan coşkusunu yaşayan öğrenciler bugün EBA TV'de ders yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. EBA TV ders programını gösteren yayın akışı ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 23 Nisan EBA TV'de ders var mı? İşte 23 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ve yayın akışı...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:15
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