Karanlık geceyi unutturmayacak! 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müze, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilmiş 8 salondan oluşuyor.