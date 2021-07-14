MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?

İl içi atama sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Öğretmenlerin 2021 yılına ilişkin isteğe bağlı il içi tayinlerinde süreç bugün sona eriyor. Tayin için başvuru yapan binlerce kişi heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Daha önce belirlenen takvimde değişikliğe gidildi. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. Peki, il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.07.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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