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Haberler Galeri MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?

MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?

İl içi atama sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Öğretmenlerin 2021 yılına ilişkin isteğe bağlı il içi tayinlerinde süreç bugün sona eriyor. Tayin için başvuru yapan binlerce kişi heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Daha önce belirlenen takvimde değişikliğe gidildi. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. Peki, il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 11:52
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MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?

Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 yılı il içi tayin için süreç tamamlanıyor. 8 Temmuz'da başlayan isteğe bağlı yer değiştirme için başvurular bugün sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin heyecanla beklediği atama sonuçları için son dakika açıklaması geldi. Peki, il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?

BUGÜN SONA ERECEK

8 Temmuz'da başlayan başvurular 14 Temmuz'da yani bugün sona erecek. Başvurular elektronik ortamda alınıyor. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

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MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

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MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

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MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?

ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.