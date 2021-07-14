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KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...

KPSS 2021/1 döneminde yerleştirme yapılacak kamu kurumlarına tercihler alınmıştı. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile yerleştirme sonuçlarının belirlendiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki, kamu kurumlarına yerleşen adaylar şimdi ne yapacak? KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 09:48
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KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...

KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS 2021/1 tercih işlemleri 01-8 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlenmişti. Yapılan son dakika açıklamasına göre, KPSS 2021/1 kapsamında kamu kurumlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki, KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...

KPSS 2021/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Toplamda 70.713 adayın başvurduğu KPSS 2021/1 tercihlerinin sonuçları açıklandı. Bu döneme ilişkin belirlenen 1.027 kontenjan için başvuru yapan adaylardan 1.020 kişi yerleşti, 7 kontenjan ise boş kaldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

KPSS 2021/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...

GENEL ŞARTLAR NELER?

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

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KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.