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KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...
KPSS 2021/1 döneminde yerleştirme yapılacak kamu kurumlarına tercihler alınmıştı. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile yerleştirme sonuçlarının belirlendiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki, kamu kurumlarına yerleşen adaylar şimdi ne yapacak? KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...