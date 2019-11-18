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Karaköy’de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına ve esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü üniversite öğrencisine yumrukla saldıran ve sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.'nin yaşadığı Beyoğlu'nda komşularına ve esnafa da saldırdığı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden "Hasta" diye aklanmaya çalışan kadının gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere Semahat Y., ilk ifadesinde "Sağlığım ve psikolojim gayet iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 13:48
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Karaköy’de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına ve esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.,'nin ikamet ettiği Beyoğlu'ndaki komşularına da terör estirerek saldırdığı ortaya çıktı.

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Karaköy’de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına ve esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı

Kendisini kaldığı yerden çıkartmak isteyen ev sahibine de şiddet uyguladığı ifade edilen kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

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Karaköy’de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına ve esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı

Saldırgan Semahat Y.,'nin çevredeki esnafa da saldırıda bulunduğunu söyleyen Selahattin Kaya, "Buradan geçerken de esnaf olarak da zaman zaman şikayetlerimiz oluyordu. Bunu polise de bildirdik.

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Karaköy’de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına ve esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı

Buradan geçerken küfürlü konuşmaları oluyordu. Biz müdahale edemiyorduk. Yanılmıyorsam psikolojik sorunları vardı. Ama çok ağır küfürler ediyordu. Biz de olayı televizyonda gördükten sonra onun olduğunu anladık.

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Karaköy’de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına ve esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı

Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyorum. İnsanlar kendisine tepki gösterdiğinde müdahale ediyordu. Hakaret edip şiddet kullanıyordu.