Karaköy’de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına ve esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü üniversite öğrencisine yumrukla saldıran ve sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.'nin yaşadığı Beyoğlu'nda komşularına ve esnafa da saldırdığı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden "Hasta" diye aklanmaya çalışan kadının gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere Semahat Y., ilk ifadesinde "Sağlığım ve psikolojim gayet iyi" ifadelerini kullanmıştı.