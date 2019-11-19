Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan son dakika ceza indirimi açıklaması geldi!

Af yasası çıkacak mı? Bu soru çok uzun süredir Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kader mahkumları ve yakınları heyecanla yargı reformunun ikinci kısmının TBMM'ye sunulmasını bekliyor. Yargı paketinin ikinci bölümünde ceza infaz yasası ile ilgili düzenlemelerin yer alması bekleniyor. İnfaz düzenlemesi ile birlikte bir ceza indirimi olup olmayacağı merak ediliyordu. Soru Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de soruldu. Gül binlerce kader mahkumu ve yakınının merakla beklediği ceza indirimi ile ilgili detayları aktardı. Peki, af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? İşte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yargı paketi ile ilgili açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 13:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





