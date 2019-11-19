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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan son dakika ceza indirimi açıklaması geldi!

Af yasası çıkacak mı? Bu soru çok uzun süredir Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kader mahkumları ve yakınları heyecanla yargı reformunun ikinci kısmının TBMM'ye sunulmasını bekliyor. Yargı paketinin ikinci bölümünde ceza infaz yasası ile ilgili düzenlemelerin yer alması bekleniyor. İnfaz düzenlemesi ile birlikte bir ceza indirimi olup olmayacağı merak ediliyordu. Soru Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de soruldu. Gül binlerce kader mahkumu ve yakınının merakla beklediği ceza indirimi ile ilgili detayları aktardı. Peki, af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? İşte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yargı paketi ile ilgili açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 13:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 13:25
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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan son dakika ceza indirimi açıklaması geldi!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kader mahkumları ve yakınları tarafından merakla beklenen ceza indirimine dair soru da Gül'e soruldu. Bakan Gül, ceza indirimi ile ilgili bir çalışma olmadığını söyledi. İşte detaylar...

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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan son dakika ceza indirimi açıklaması geldi!

ADALET BAKANI'NDAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi.

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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan son dakika ceza indirimi açıklaması geldi!

İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, "Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir.

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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan son dakika ceza indirimi açıklaması geldi!

Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor." açıklamasında bulundu.

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Af yasası çıkacak mı? Adalet Bakanı'ndan son dakika ceza indirimi açıklaması geldi!

CEZA İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu.