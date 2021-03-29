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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Karadeniz'de koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni ortaya çıktı! Karadeniz'de koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni ortaya çıktı! Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Türkiye'de Samsun başta olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de vaka oranında artış devam ediyor. Karadeniz'de Kovid-19 hastalarının tedavisini üstlenen doktorlar vaka sayılarındaki artışın nedenini açıkladı. Giriş Tarihi: 29.03.2021 10:23
Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka sayısında artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın illere göre risk durumu haritasına göre, Karadeniz Bölgesi'nde nüfusa oranla vaka sayısının en fazla olduğu kentler ilk sırada yer alıyor.
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Bölgedeki Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktorlar, Karadeniz'de vaka artışının nedenlerini paylaştı. Türkiye'nin Vuhan'ı haline gelen Samsun'da hastaların yüzde 80'inde İngiliz varyant türünün görüldüğünü belirten uzmanlara göre, Trabzon'da 65 yaş üzeri 40 binden fazla vatandaş aşı olmaktan kaçındı, yoğun bakım servisleri aşı olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlarla doldu.
Milliyet'in haberine göre; Doktorlar özellikle Trabzon ve Samsun'da hastalığa yakalanan birçok kişinin temas öyküsünü söylemekten kaçındığına ve asemptomatik hastaların sokaklarda gezindiğine dikkat çekiyor.
DOĞUM GÜNÜNE GİTTİ Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Esra Tanyel, şunları dedi.
"Samsun genelinde aşı tereddüdü yaşayan insanlar azımsanmayacak oranda. 65 yaş üzerindeki popülasyonda aşılanmadığı için yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar var. Yataklar dolmuş durumda. Bafra ilçesi, diğer ilçelere göre virüs yükünün daha fazla olduğu merkezlerden.