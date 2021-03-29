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Karadeniz'de koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Türkiye'de Samsun başta olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de vaka oranında artış devam ediyor. Karadeniz'de Kovid-19 hastalarının tedavisini üstlenen doktorlar vaka sayılarındaki artışın nedenini açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 10:23
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Karadeniz'de koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni ortaya çıktı!

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka sayısında artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın illere göre risk durumu haritasına göre, Karadeniz Bölgesi'nde nüfusa oranla vaka sayısının en fazla olduğu kentler ilk sırada yer alıyor.

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Karadeniz'de koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni ortaya çıktı!

Bölgedeki Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktorlar, Karadeniz'de vaka artışının nedenlerini paylaştı. Türkiye'nin Vuhan'ı haline gelen Samsun'da hastaların yüzde 80'inde İngiliz varyant türünün görüldüğünü belirten uzmanlara göre, Trabzon'da 65 yaş üzeri 40 binden fazla vatandaş aşı olmaktan kaçındı, yoğun bakım servisleri aşı olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlarla doldu.

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Karadeniz'de koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni ortaya çıktı!

Milliyet'in haberine göre; Doktorlar özellikle Trabzon ve Samsun'da hastalığa yakalanan birçok kişinin temas öyküsünü söylemekten kaçındığına ve asemptomatik hastaların sokaklarda gezindiğine dikkat çekiyor.

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Karadeniz'de koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni ortaya çıktı!

DOĞUM GÜNÜNE GİTTİ
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Esra Tanyel, şunları dedi.

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Karadeniz'de koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni ortaya çıktı!

"Samsun genelinde aşı tereddüdü yaşayan insanlar azımsanmayacak oranda. 65 yaş üzerindeki popülasyonda aşılanmadığı için yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar var. Yataklar dolmuş durumda. Bafra ilçesi, diğer ilçelere göre virüs yükünün daha fazla olduğu merkezlerden.