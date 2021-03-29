Karadeniz'de koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni ortaya çıktı!

"Samsun genelinde aşı tereddüdü yaşayan insanlar azımsanmayacak oranda. 65 yaş üzerindeki popülasyonda aşılanmadığı için yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar var. Yataklar dolmuş durumda. Bafra ilçesi, diğer ilçelere göre virüs yükünün daha fazla olduğu merkezlerden.