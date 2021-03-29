60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Kopca, aşı programında yeni gruba geçildiğini belirtti. 60 yaş üstü vatandaşlar ve eşleri bugünden itibaren aşı olabilecek. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlar, aşı randevusunun nereden, nasıl alınacağını merak ediyor. 60-65 yaş arası grubun yanı sıra bazı risk grupları da bu programa dahil edildi. Peki, 60 yaş üstü aşılama başladı mı? e-Devlet, MHRS, ALO 182 ile 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? İşte haberin detayları...