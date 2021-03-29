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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 60 yaş üstü aşılama başladı mı? 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS, ALO 182 randevu işlemleri... 60 yaş üstü aşılama başladı mı? 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS, ALO 182 randevu işlemleri... 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılama sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir aşamaya geçildi. 60 yaş üstü vatandaşlar ile eşleri için son dakika açıklaması geldi. Bu yaş grubunda yer alan vatandaşlar, aşı randevusu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 60 yaş üstü aşılama başladı mı? 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? İşte e-Devlet, MHRS, ALO 182 randevu işlemleri... Giriş Tarihi: 29.03.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 10:39
60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Kopca, aşı programında yeni gruba geçildiğini belirtti. 60 yaş üstü vatandaşlar ve eşleri bugünden itibaren aşı olabilecek. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlar, aşı randevusunun nereden, nasıl alınacağını merak ediyor. 60-65 yaş arası grubun yanı sıra bazı risk grupları da bu programa dahil edildi. Peki, 60 yaş üstü aşılama başladı mı? e-Devlet, MHRS, ALO 182 ile 60-65 yaş arası aşı randevusu nasıl alınır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 60 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir aşamaya geçildiğini, 60 yaş üzeri vatandaşlar ile eşlerinin sisteme tanımlandığını duyurdu. Bu grupta yer alan vatandaşlar randevu alarak aşılarını olabilecek.
BAZI RİSK GRUPLARI DA PROGRAMA DAHİL EDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu. Koca,
"Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi." bilgisini paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımına göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı.
Koca'nın açıklamalarının ardından, randevu sistemi bu risk grubundakiler aşılarını belirlenen sağlık kuruluşlarında yaptırabilecek.
MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.
* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.