'Çay göçü' öncesi Karadeniz için ‘karantina’ önerisi

Bu yıl koronavirüs yüksek oranda bulunuyor. İlginç olan ise mutasyonlu virüs Rize'de bölgenin diğer illeri kadar değil, yüzde 10 civarında bulunması, bunun daha yükselme trendinde olduğunu gösteriyor. Mevcut riskin daha da artmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Zaten son haftada da Rize'de 100 bin kişiye düşen vaka oranı artmış durumda. Aynı önlemlerin sürdürülmesi durumunda vakaların artacağını öngörüyoruz" dedi.