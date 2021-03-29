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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA 'Çay göçü' öncesi Karadeniz için ‘karantina’ önerisi Doğu Karadeniz'de, mayıs ayında başlayacak çay tarımı için hasat döneminde geçen yıl olduğu gibi büyük kentlerden bölgeye 100 binin üzerinde üreticinin gelmesi bekleniyor. Uzmanlar bölge için kritik uyarılarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları... Giriş Tarihi: 29.03.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 10:06
Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi yaklaşıyor. Çay tarımında geçen yıl olduğu gibi büyük kentlerden bölgeye 100 binin üzerinde üretici ve işçi gelecek. Büyük çoğunluğu İstanbul ve Ankara'dan bölgeye gelecek üreticilerin mayıs ayı başında yola çıkması bekleniyor.
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Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Karadeniz illerine yapılacak çay göçü vaka artışlarına neden olabileceği endişesi oluşturdu. Bu tarihe kadar vakaların azaltılmasının önemli olduğu uyarısında bulunan uzmanlar, hasat sezonu öncesi bölgeye geleceklere karantinaya alınarak, test uygulanmasını öneriyor.
PROF. DR. AYDIN: ÇAY GÖÇÜ VİRÜSÜN TAŞINMASINDA RİSK YARATACAK Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, çay göçünün virüsün taşınması açısından risk yaratacağını söyledi. Son haftadaki vaka artışıyla virüsün yükselme trendine geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, "Rize'deki iş gücü mevcut nüfus nedeniyle yapılamamakta. Başka illerden, başka bölgelerden iş gücü temin edilmekte. Hatta bazı yıllar Gürcistan'dan da iş gücü temin ediliyordu. Bu yıl koronavirüs yüksek oranda bulunuyor. İlginç olan ise mutasyonlu virüs Rize'de bölgenin diğer illeri kadar değil, yüzde 10 civarında bulunması, bunun daha yükselme trendinde olduğunu gösteriyor. Mevcut riskin daha da artmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Zaten son haftada da Rize'de 100 bin kişiye düşen vaka oranı artmış durumda. Aynı önlemlerin sürdürülmesi durumunda vakaların artacağını öngörüyoruz" dedi. 'ÇAY İŞÇİLERİNE KARŞI ÖNLEM ALINMALI' Kentte yeterli aşılama sayısına ulaşılamadığını ve çay işçilerinin genç nüfus olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, "Rize'de yaklaşık 75 bin kişi aşılanmış. Toplam nüfusun yaklaşık 350 bin civarında olmasıyla ortalama hesap yaparsak yüzde 20 civarında insan aşılıdır. Bunun geneli de yaşlı gruptur.