KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER

Türkiye aralık ayını sağanak yağış ve soğuk havanın etkisinde geçiriyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış uyarıları yapılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık yurt geneli hava durumu raporu paylaşıldı. Bugün Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte il il 3 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL