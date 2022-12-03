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KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER

Türkiye aralık ayını sağanak yağış ve soğuk havanın etkisinde geçiriyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış uyarıları yapılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık yurt geneli hava durumu raporu paylaşıldı. Bugün Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte il il 3 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 10:02
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KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Cumartesi tarihli hava durumu raporu yayımlandı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinde az bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği bildirildi. 4 bölge için ise sağanak uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji 3 Aralık hava durumu...

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KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER

4 BÖLGEDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Cumartesi günü Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

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KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER

İL İL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan verilere göre, 3 Aralık Cumartesi günü illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şu şekilde:

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KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER

EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı