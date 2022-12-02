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Haberler Galeri Türkiye sahte doktor Ayşe Özkiraz olayıyla sarsıldı! Sahte doktor hakkında komşusundan flaş iddia: ‘Ağabeyim de doktor’ diyordu!

Türkiye sahte doktor Ayşe Özkiraz olayıyla sarsıldı! Sahte doktor hakkında komşusundan flaş iddia: ‘Ağabeyim de doktor’ diyordu!

Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor! Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın komşusundan dikkat çeken iddialar peş peşe geldi. Adını vermek istemeyen komşu, "Annesinin haberi vardı. Ayşe hepimize ağabeyini de doktor olarak tanıttı" şeklinde konuştu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 02.12.2022 17:08
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Türkiye sahte doktor Ayşe Özkiraz olayıyla sarsıldı! Sahte doktor hakkında komşusundan flaş iddia: ‘Ağabeyim de doktor’ diyordu!

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor olayında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı… Milyonları hayrete düşüren olay Tekirdağ Çerkezköy'de meydana geldi. 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz, ailesine Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığını duyurdu.

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Türkiye sahte doktor Ayşe Özkiraz olayıyla sarsıldı! Sahte doktor hakkında komşusundan flaş iddia: ‘Ağabeyim de doktor’ diyordu!

Özkiraz, 4 ay önce de Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne giderek kendisini 'pratisyen hekim' olarak söyledi. Burada çalışmaya başladı.

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Türkiye sahte doktor Ayşe Özkiraz olayıyla sarsıldı! Sahte doktor hakkında komşusundan flaş iddia: ‘Ağabeyim de doktor’ diyordu!

NASIL SAHTE DOKTOR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fakat doktorlar, çelişkili yanıtlarından kuşkulandı. Yapılan araştırmalar ve ihbarlar sonucunda genç kızın sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Özkiraz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Türkiye sahte doktor Ayşe Özkiraz olayıyla sarsıldı! Sahte doktor hakkında komşusundan flaş iddia: ‘Ağabeyim de doktor’ diyordu!

Çapa Tıp Fakültesi'ne girebilmek için sahte öğrenci kimlik kartı bastırdığını itiraf eden Özkiraz, "Bu kartların üzerine Ayşem Özkiraz yazdırdım. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösteriyordum.

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Türkiye sahte doktor Ayşe Özkiraz olayıyla sarsıldı! Sahte doktor hakkında komşusundan flaş iddia: ‘Ağabeyim de doktor’ diyordu!

INSTAGRAM'DAKİ SAYFADAN YAPTIRMIŞ

Plaketleri de Instagram'dan bir sayfa ile görüşerek yaptırdım" ifadelerini kullandı. Özkiraz, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine yollandı.