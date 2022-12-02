Türkiye sahte doktor Ayşe Özkiraz olayıyla sarsıldı! Sahte doktor hakkında komşusundan flaş iddia: ‘Ağabeyim de doktor’ diyordu!

Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor! Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın komşusundan dikkat çeken iddialar peş peşe geldi. Adını vermek istemeyen komşu, "Annesinin haberi vardı. Ayşe hepimize ağabeyini de doktor olarak tanıttı" şeklinde konuştu. İşte ayrıntılar…