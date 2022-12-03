Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...

"KAPSAM DIŞI HEKİM KALMAYACAK"

Sağlık Bakanı Koca 2022 Ağusos ayında sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmaları kapsamında yaptığı paylaşımda, "aile hekimliği niçin unutuldu?" yönünde son dönemde yöneltilen sorulara karşılık, "Hayır. Bizce 'unutmanın' sözü bile edilmemeli. Her şeyin bir arada yapılmamış olması bazı teknik sebeplere bağlı. Geniş anlamıyla şartların adil hale getirilmesi şeklindeki ilkemiz, yeni adaletsizlikler oluşmasına karşı bir güvencedir. Kapsam dışı hekim kalmayacak." demişti.