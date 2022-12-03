03 Aralık 2022, Cumartesi
Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...
Aile hekimleri, halk sağlığının geliştirilmesini desteklerken, halkın birinci basamak sağlık kuruluşlarına erişimlerini kolaylaştırıyor. Aile sağlığı merkezlerinde, hekim, hemşire, ebe ve diğer sağlık personeli görev yapıyor. Bu ay Meclis'e gelecek sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde aile hekimliği çalışanları için de kadro beklentisi sürüyor. Peki, kamu dışı ASÇ kadro son durum nedir? Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:56
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