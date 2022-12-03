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Haberler Galeri Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...

Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...

Aile hekimleri, halk sağlığının geliştirilmesini desteklerken, halkın birinci basamak sağlık kuruluşlarına erişimlerini kolaylaştırıyor. Aile sağlığı merkezlerinde, hekim, hemşire, ebe ve diğer sağlık personeli görev yapıyor. Bu ay Meclis'e gelecek sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde aile hekimliği çalışanları için de kadro beklentisi sürüyor. Peki, kamu dışı ASÇ kadro son durum nedir? Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022 10:56
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Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...

Aile sağlığı çalışanlarına kadro verilecek mi? Aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru gibi sağlık elemanları kadro konusunda son gelişmeleri merak ediyor. Uzun süredir gündemde olan sözleşmeli personele kadro konusunda son viraja girildi. Başkan Erdoğan müjdeli haberi duyurarak sözleşmeliye kadro detaylarını duyurmuştu. Düzenleme bu ay Meclis'e gelecek. Peki, kamu dışı ASÇ kadro son durum nedir? Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI KADROYA GEÇECEK Mİ?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde çalışmalar teknik olarak devam ediyor. Bu ay içerisinde Meclis'e gelecek yeni düzenlemenin tam kapsamı henüz açıklanmadı. Bu kapsamda aile sağlığı çalışanlarının da kadroya geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...

"KAPSAM DIŞI HEKİM KALMAYACAK"

Sağlık Bakanı Koca 2022 Ağusos ayında sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmaları kapsamında yaptığı paylaşımda, "aile hekimliği niçin unutuldu?" yönünde son dönemde yöneltilen sorulara karşılık, "Hayır. Bizce 'unutmanın' sözü bile edilmemeli. Her şeyin bir arada yapılmamış olması bazı teknik sebeplere bağlı. Geniş anlamıyla şartların adil hale getirilmesi şeklindeki ilkemiz, yeni adaletsizlikler oluşmasına karşı bir güvencedir. Kapsam dışı hekim kalmayacak." demişti.

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Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI KİMLERDİR?

Aile sağlığı çalışanları, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içerisinde aile hekimliği hizmetlerini sunmak üzere, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleridir.

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Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...

Aile Sağlığı Çalışanları görev ve sorumlulukları kapsamında;

* Aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunar ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutar,

* Kişilerin yaşamsal bulgularını ölçer ve kaydeder,