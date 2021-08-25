Lise mezunu polis adayları dikkat! 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

PMYO başvuru son gün ne zaman? Polislik mesleğinin dinamosu olan polis meslek yüksek okulları, ülkenin huzur ve güvenliği için her yıl binlerce polis yetiştiriyor. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle ertelenen PMYO öğrenci alımları bu sene yeniden başladı. Birçok gencin polislik hayaline ulaşmasına imkan sunavn PMYO'lara bu sene 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek. Peki, 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...