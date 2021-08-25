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Haberler Galeri Lise mezunu polis adayları dikkat! 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

Lise mezunu polis adayları dikkat! 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

PMYO başvuruları ne zaman bitiyro? 2021 - 2022 eğitim-öğretim yılında polis meslek yüksek okullarına alınacak öğrencileri belirlemek üzere başvuru işlemleri 13 Ağustos'ta başlamıştı. Henüz başvuru yapamayan lise mezunu polis adaylarının kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Polis Akademisi'nin yayımladığı takvime göre, başvurular kısa süre sonra sona erecek. Peki, 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet PMYO başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:39
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Lise mezunu polis adayları dikkat! 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

PMYO başvuru son gün ne zaman? Polislik mesleğinin dinamosu olan polis meslek yüksek okulları, ülkenin huzur ve güvenliği için her yıl binlerce polis yetiştiriyor. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle ertelenen PMYO öğrenci alımları bu sene yeniden başladı. Birçok gencin polislik hayaline ulaşmasına imkan sunavn PMYO'lara bu sene 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek. Peki, 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lise mezunu polis adayları dikkat! 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

2021 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

13 Ağustos'ta başlayan 2021 2021 PMYO başvuruları 27 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecekler.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Lise mezunu polis adayları dikkat! 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL, 13 Ağustos 2021 günü saat 09:00'dan 27 Ağustos 2021 günü saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacak.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecek.

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Lise mezunu polis adayları dikkat! 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

2021 PMYO TABAN PUANI KAÇ OLDU?

ÖSYM tarafından 2021 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak gerekiyor.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde almış olmak.

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Lise mezunu polis adayları dikkat! 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adayların sınav giriş belgeleri www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Sınav giriş tarihinin yayınlanacağı tarih henüz belli olmadı.