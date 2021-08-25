26 Ağustos 2021, Perşembe
Lise mezunu polis adayları dikkat! 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
PMYO başvuruları ne zaman bitiyro? 2021 - 2022 eğitim-öğretim yılında polis meslek yüksek okullarına alınacak öğrencileri belirlemek üzere başvuru işlemleri 13 Ağustos'ta başlamıştı. Henüz başvuru yapamayan lise mezunu polis adaylarının kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Polis Akademisi'nin yayımladığı takvime göre, başvurular kısa süre sonra sona erecek. Peki, 2021 PMYO başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet PMYO başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:39
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22