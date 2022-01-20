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Haberler Galeri CHP'nin ölüme sürüklediği Süleyman Ekici hakkında flaş gerçek! Belgeler ortaya çıktı | Her şey yasal mı?

CHP'nin ölüme sürüklediği Süleyman Ekici hakkında flaş gerçek! Belgeler ortaya çıktı | Her şey yasal mı?

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin baskı yaptığı Süleyman Ekici geçtiğimiz günlerde cinnet getirdi. "İşgalci" yaftası karşısında kendini kaybeden Ekici kendini ateşe verdi. Hayatını kaybeden Süleyman Ekici'nin kızı ve oğlu isyan etti. Acılı evlat Nuri Ekici CHP'li belediyenin baskılarında haksız olduğunu belirterek belgeleri ortaya çıkarttı.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 09:24
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CHP’nin ölüme sürüklediği Süleyman Ekici hakkında flaş gerçek! Belgeler ortaya çıktı | Her şey yasal mı?

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin "İşgalci" diyerek baskı yaptığı Süleyman Ekici, cinnet getirip zabıtaların yanında kendini yaktı. Hayatını kaybeden adamın kızı Gizem Ekici isyan ederek, "Cayır cayır yanarken zabıtalar ne yaptı? Nasıl izleyip beklediniz?" dedi. Oğlu Nuri ekici ise, kiralanan alanla ilgili her şeyin yasal olduğunu söyledi.

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CHP’nin ölüme sürüklediği Süleyman Ekici hakkında flaş gerçek! Belgeler ortaya çıktı | Her şey yasal mı?

CHP'Lİ MARMARİS BELEDİYESİ ÖLÜME SÜRÜKLEMİŞTİ!

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin boşaltmasını istediği depoda, zabıtaların yanında üzerine benzin dökerek kendini yakan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mangal kömürü satıcısı Süleyman Ekici'nin (63) 112 Acil Servisi'nde çalışan kızı Gizem Ekici, acısını ve isyanını dile getirdi. Öte yandan, sosyal medyadan yapılan eleştirilerin yanı sıra belediyenin, tepki telefonlarına cevap vermediği iddia edildi.

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CHP’nin ölüme sürüklediği Süleyman Ekici hakkında flaş gerçek! Belgeler ortaya çıktı | Her şey yasal mı?

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin boşaltmasını istediği depoda, zabıtaların yanında üzerine benzin dökerek kendini yakan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mangal kömürü satıcısı Süleyman Ekici'nin (63) 112 Acil Servisi'nde çalışan kızı Gizem Ekici, acısını ve isyanını dile getirdi. Öte yandan, sosyal medyadan yapılan eleştirilerin yanı sıra belediyenin, tepki telefonlarına cevap vermediği iddia edildi.

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CHP’nin ölüme sürüklediği Süleyman Ekici hakkında flaş gerçek! Belgeler ortaya çıktı | Her şey yasal mı?

ZABITALARA İSYAN ETTİ

Gizem Ekici, babasının cinnet getirecek bir insan olmadığını belirterek, "Hayatında ne zorluklarla karşılaştı, hepsini atlattı. O depoyu şahıstan kiraladılar ve bir yıllık peşin verdiler. Marmaris Belediyesi'nin dediği gibi 5-6 ton değil 150 ton kömür var orada" ifadelerini kullandı.

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CHP’nin ölüme sürüklediği Süleyman Ekici hakkında flaş gerçek! Belgeler ortaya çıktı | Her şey yasal mı?

Marmaris Belediyesi'nin kendisini twitter'den engellediğini de açıklayan Ekici, "Ben 112'de çalışıyorum. İntihar etmek isteyen insanları ikna etmeye çalışırız. Cinnet geçirmesine sebep olmayız. Siz zabıta olunca bunu hak mı görüyorsunuz? Allah ıslah etsin hepinizi. Cayır cayır yanarken zabıtalar ne yaptı? Yüzde 80'e kadar nasıl yanmasını beklediniz? Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.