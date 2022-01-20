20 Ocak 2022, Perşembe
CHP'nin ölüme sürüklediği Süleyman Ekici hakkında flaş gerçek! Belgeler ortaya çıktı | Her şey yasal mı?
CHP'li Marmaris Belediyesi'nin baskı yaptığı Süleyman Ekici geçtiğimiz günlerde cinnet getirdi. "İşgalci" yaftası karşısında kendini kaybeden Ekici kendini ateşe verdi. Hayatını kaybeden Süleyman Ekici'nin kızı ve oğlu isyan etti. Acılı evlat Nuri Ekici CHP'li belediyenin baskılarında haksız olduğunu belirterek belgeleri ortaya çıkarttı.
Giriş Tarihi: 20.01.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 09:24
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