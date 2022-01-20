CHP’nin ölüme sürüklediği Süleyman Ekici hakkında flaş gerçek! Belgeler ortaya çıktı | Her şey yasal mı?

Marmaris Belediyesi'nin kendisini twitter'den engellediğini de açıklayan Ekici, "Ben 112'de çalışıyorum. İntihar etmek isteyen insanları ikna etmeye çalışırız. Cinnet geçirmesine sebep olmayız. Siz zabıta olunca bunu hak mı görüyorsunuz? Allah ıslah etsin hepinizi. Cayır cayır yanarken zabıtalar ne yaptı? Yüzde 80'e kadar nasıl yanmasını beklediniz? Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.