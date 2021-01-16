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Haberler Galeri Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?

Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?

Marketler kaçta kapanıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle marketlerin çalışma saatlerinde de flaş değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış saatlerinde düzenlemeye gitti. Peki, bugün arketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 10:58
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Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?
Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?

Marketler bugün kaça kadar açık? Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı dün saat 21.00'de başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gildi. Çalışma saatlerinin yanı sıra bazı marketlerin aktüel ürünler indirim günleri de değişti. Peki, marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?
Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

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Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?
Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor.

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Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?
Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER GÜNLERİ DEĞİŞTİ

BİM marketlerin resmi internet sitesi üzerinden aktüel ürünler günleri ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli Müşterilerimiz, koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlıklı hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar Çarşamba günleri satışa sunulacaktır."

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Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?
Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?

ŞOK AKTÜEL GÜNLERİ DEĞİŞTİ

ŞOK marketlerin Cumartesi günleri müşterilerin beğenisine sunduğu aktüel ürünler listesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü satışa çıkıyor.