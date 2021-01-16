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Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?
Marketler kaçta kapanıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle marketlerin çalışma saatlerinde de flaş değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış saatlerinde düzenlemeye gitti. Peki, bugün arketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 16.01.2021 10:58Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 10:58
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Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?
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Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?
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Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?
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12
Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?
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Flaş değişiklik! Marketler kaça kadar açık? 16 Ocak Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta kapanacak?