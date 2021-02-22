Adalet Bakanlığı personel alımı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 13.202 personel alım yapılacağı öğrenildi. Personel alımları infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi birçok kadroya yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 13.202 personel alımı ne zaman? İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...