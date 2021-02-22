Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Adalet Bakanlığı 13.202 personel alımı ne zaman? İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi başvuru tarihi ve şartlar... Adalet Bakanlığı 13.202 personel alımı ne zaman? İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi başvuru tarihi ve şartlar... Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2021 yılında memur alımları devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre, Adalet Bakanlığı tarafından 2021 yılı içerisinde 13.202 personel alımı yapılacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından başvuru tarihi ve şartlar konusunda araştırmalar başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı 13.202 personel alımı ne zaman? İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi başvuru tarihi ne zaman? Şartlar nelerdir? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.02.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 10:20
Adalet Bakanlığı personel alımı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 13.202 personel alım yapılacağı öğrenildi. Personel alımları infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi birçok kadroya yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 13.202 personel alımı ne zaman? İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ADALET BAKANLIĞI 13.202 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, Adalet Bakanlığ'na yapılacak 13.202 personel alımı ile ilgili ilan henüz yayımlanmadı. Bu sebeple başvuru ve sınav tarihi de henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Personel alımına ilişkin başvuru tarihi gibi şartlar da henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde yayımlanacak ilan ile birlikte tüm detaylar açıklanacak. Söz konusu alımlar ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
BAKAN ABDULHAMİT GÜL AÇIKLADI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi. Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada,
"Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI ŞARTLARI
-Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adaylar sağlaması gereken öğrenimi en az lise veya dengi okul mezunu olması
-Erkeklerde 170 cm. bayanlarda ise 160 cm'den kısa boylu olmaması -Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark (13'ten fazla 17'den az) olmaması -Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 30 yaşından küçük olmaları istenmektedir.