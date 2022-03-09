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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 📢 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği tarafından karla mücadele çalışmaları kapsamında bir takım önlemler alındı. İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kar yağışı ile ilgili alınacak önlemler açıklandı. Bu kapsamda gözler okullara çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 13:23
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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 📢 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10-11 Mart'ta kar tatili var mı? İstanbul'da beklenen kar yağışı bu gece başlayacak. İstanbul'da görülecek kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 📢 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10-11 MART'TA...

İstanbul Valiliği tarafından yeni kar tedbirleri açıklandı. Alınan kararlara göre, İstanbul'da 10-11 Mart'ta okullar tatil olacak. Tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları 14 Mart tarihine kadar tatil edildi.

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 📢 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı?

İSTANBUL KAR TEDBİRLERİ NELER?

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 📢 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı?

* 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 📢 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı?

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.