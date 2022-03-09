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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 📢 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı?
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği tarafından karla mücadele çalışmaları kapsamında bir takım önlemler alındı. İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kar yağışı ile ilgili alınacak önlemler açıklandı. Bu kapsamda gözler okullara çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı? İşte cevaplar...