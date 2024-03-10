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Haberler Galeri FETÖ'nün aktif yapılanmasına "Makas" operasyonu! Terzi Bülent'in iş yerinde örgüt çalışmaları ve dahası...

FETÖ'nün aktif yapılanmasına "Makas" operasyonu! Terzi Bülent'in iş yerinde örgüt çalışmaları ve dahası...

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Antalya'da yürütülen soruşturmada, terzi Bülent Duman'ın işyerinde örgütsel toplantılar yapıldığı ve örgütün 'kurban parası' adı altında para toplayıp kurban kesimi yapmadan paraları örgüt üyelerine aktardığı ortaya çıkmıştı. Bülent Duman'ın daha önce hiç deşifre olmadığı için güncel yapılanmada aktif görev alan kişilerden olduğu tespit edilirken 12 kişinin tutuklandığı operasyonda yeni detaylar çıktı.

Giriş Tarihi: 10.03.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 09:47
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FETÖ’nün aktif yapılanmasına Makas operasyonu! Terzi Bülent’in iş yerinde örgüt çalışmaları ve dahası...
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürüttüğü "Makas" operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı.
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FETÖ’nün aktif yapılanmasına Makas operasyonu! Terzi Bülent’in iş yerinde örgüt çalışmaları ve dahası...
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgüte bağlı esnafların, işletmelerinde bir araya gelerek örgütsel toplantı yaptıkları, bu toplantılarda örgütün güncel durumunu ele aldıkları ve örgüt üyelerinden himmet ve kurban parası adı altında örgüte para topladıkları belirlenmişti.
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FETÖ’nün aktif yapılanmasına Makas operasyonu! Terzi Bülent’in iş yerinde örgüt çalışmaları ve dahası...
Güncel yapılanma içerisinde bulunduğu belirlenen 47 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 12'si tutuklandı.
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FETÖ’nün aktif yapılanmasına Makas operasyonu! Terzi Bülent’in iş yerinde örgüt çalışmaları ve dahası...

TÜRKİYE'Yİ 3 BÖLGEDEN YÖNETMEYE ÇALIŞIYORLAR

FETÖ elebaşı Gülen'in "Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek" sözü üzerine örgütün yeni bir yapılanmaya gittiği, yeniden yapılanmak ve eleman temin etmek için yeni yöntemler geliştirdiği belirlendi.

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FETÖ’nün aktif yapılanmasına Makas operasyonu! Terzi Bülent’in iş yerinde örgüt çalışmaları ve dahası...
Örgütün yurt dışında bulunan sözde beyin takımının tasarladığı fikirleri gizli haberleşme yöntemleriyle ülke içinde bulunan mensuplarına aktararak bu fikirleri hayata geçirmeye çalıştığı, eleman sayısı daralan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek militan bulmakta zorlanan örgütün Türkiye'yi İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetme gayreti içinde olduğu tespit edildi.