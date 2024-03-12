CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Başkan Erdoğan'ın şehitler için taziye mesajını paylaştı işten atıldı | 13 yıllık çalışana zulüm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit askerler için yayınlandığı taziye mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 13 yıldır otobüs şoförü olarak çalışan 2 çocuk babası Yusuf Altıparmak işten çıkarıldı. 2 ay önce tazminatsız olarak işine son verilen ve işsizlik maaşı da alamayan 41 yaşındaki Altıparmak, "Cumhurbaşkanımızın şehitlerimizin için yayınladığı taziye mesajını sosyal medyamda paylaştım. Ekran görüntülerimi almışlar. Telefonlarımı izinsiz bir şekilde dinlemişler ve ses kayıtlarımı almışlar. Paylaşımdan sonra bana mobbing uyguladılar. Günlük yevmiyemi kesip, tutanak tuttular. Eşimin beyin ameliyatı olduğu gün izin bile vermediler. 'Belediye terör yuvası haline geldi, terörist cenazelerini paylaşanlar var, onlara karışmıyorsunuz' dedim. Ondan sonra işime son verdiler. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Sabah Giriş Tarihi: 12.03.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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