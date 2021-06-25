25 Haziran 2021, Cuma
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YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?
YKS'de kalem silgi verilecek mi? YKS adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavına saatler kaldı. Sınavda herhangi bir aksaklık yaşamak istemeyen öğrenciler, sınav öncesi detayları araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda, sınavda yanında bulunması gereken araç gereçler ve yasak olan eşyalar duyuruldu. Peki, YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.06.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 15:58
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