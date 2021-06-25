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YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?

YKS'de kalem silgi verilecek mi? YKS adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavına saatler kaldı. Sınavda herhangi bir aksaklık yaşamak istemeyen öğrenciler, sınav öncesi detayları araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda, sınavda yanında bulunması gereken araç gereçler ve yasak olan eşyalar duyuruldu. Peki, YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 15:58
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YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?

Milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran'da üniversite sınavına katılacak. YKS'de kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini merak eden öğrenciler, sınav öncesinde detayları araştırıyor. Başvuru tarihi öncesinde sınav kılavuzu yayımlanmış ve tüm detaylar açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından sınava ilişkin merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

2021 YKS için hazırlıklar tamamlandı. Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

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YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?

YKS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

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YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

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YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,