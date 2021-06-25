25 Haziran 2021, Cuma
ANA SAYFA
Türkiye’de delta varyantı konusunda dikkat çeken iki il: Ordu ve Düzce
Türkiye'de de görülmeye başlanan Delta varyantında 2 il dikkat çekti. Ordu ve Düzce'de ekipler gereken tüm tedbirleri aldı ve karantina sürecini başlattı. Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Kovid-19'un Delta varyantına karşı iki doz aşılanmanın önemine işaret ederek, "Eğer aşılarımızı yaptırmazsak, aşı oranlarımız yüksek olmazsa, birinci ve ikinci doz arasında tedbirleri çok hızlı gevşetip Delta varyantı ile yüz yüze kalırsak güz döneminde müzminleşen bir virüsle savaş dönemine girmiş oluruz." uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 25.06.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 13:51
- 1
- 29
- 2
- 29
- 3
- 29
- 4
- 29
- 5
- 29