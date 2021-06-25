Türkiye’de delta varyantı konusunda dikkat çeken iki il: Ordu ve Düzce

Delta vakası olan vatandaşlarımızın takibini arkadaşlarımız günlük olarak yapıyor. Bu vakaların çevresindeki temaslıların karantina süreçleri devam ediyor. Bununla ilgili hem kolluk kuvvetleri hem de bizim kendi personelimiz sıkı bir şekilde konunun üzerinde duruyor. 14 günlük karantinadan sonra pozitif veya negatif sonuçlara göre süreç tamamlanacak veya devam edecek."