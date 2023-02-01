01 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak? Kontenjan, branş dağılımı...MEBBİS giriş ekranı!

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak? Kontenjan, branş dağılımı...MEBBİS giriş ekranı!

BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan öğretmen atamaları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. BİLSEM öğretmen atama alımı başvuru tarihleri, kontenjanları, tarafından yayınlanan kılavuzun ardından gündeme getirildi. MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek başvuruları için gerekli şartlar belirlenecek. İşte, 2023 BİLSEM atama kılavuzu hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:19
  • 1
  • 11
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak? Kontenjan, branş dağılımı...MEBBİS giriş ekranı!

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" yayımlandı, kontenjanlar açıklandı. Öğretmen atamalarının ne zaman olacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzun ardından gündeme geldi. Peki, BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak? Kontenjan, branş dağılımı...MEBBİS giriş ekranı!

ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 BİLSEM öğretmen alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusuyla birlikte belli oldu. Buna göre; BİLSEM başvuru işlemleri, 6-10 Şubat'ta http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak.

MEBBİS BAŞVURU EKRANI

  • 3
  • 11
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak? Kontenjan, branş dağılımı...MEBBİS giriş ekranı!

BAŞVURU ONAYLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM öğretmen alımı başvurularına ait onay işlemleri ise 6-14 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

  • 4
  • 11
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak? Kontenjan, branş dağılımı...MEBBİS giriş ekranı!

BİLSEM ÖĞRETMEN KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Şubat ayında başlayacak olan BİLSEM başvuruları için öğretmen atamaları kontenjanları belli oldu.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

  • 5
  • 11
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak? Kontenjan, branş dağılımı...MEBBİS giriş ekranı!

AA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı BİLSEM'lere ihtiyacın karşılanması amacıyla öğretmen alınacak.