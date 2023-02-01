BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak? Kontenjan, branş dağılımı...MEBBİS giriş ekranı!

BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan öğretmen atamaları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. BİLSEM öğretmen atama alımı başvuru tarihleri, kontenjanları, tarafından yayınlanan kılavuzun ardından gündeme getirildi. MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek başvuruları için gerekli şartlar belirlenecek. İşte, 2023 BİLSEM atama kılavuzu hakkında detaylar...