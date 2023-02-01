01 Şubat 2023, Çarşamba
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
29. Dönem POMEM mülakatları sona erdi. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımları kapsamında POMEM'lerde eğitim almak isteyen adaylar, heyecan içinde mülakat sonuçlarını bekliyor. Mülakat aşamasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirildi ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verildi. Peki, 2023 POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.02.2023 14:44
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14