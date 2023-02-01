01 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

29. Dönem POMEM mülakatları sona erdi. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımları kapsamında POMEM'lerde eğitim almak isteyen adaylar, heyecan içinde mülakat sonuçlarını bekliyor. Mülakat aşamasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirildi ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verildi. Peki, 2023 POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 14:44
  • 1
  • 14
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

29. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak, sorusu sınava katılan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 10 bin polis alımı için 19. Dönem kapsamında POMEM süreci başladı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar fiziki yeterlilik sınavının ardından mülakatlara katıldı. Şimdi ise gözler mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi tarafından 29. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 14
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için
süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

  • 4
  • 14
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

  • 5
  • 14
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 29. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.