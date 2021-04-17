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Kanal İstanbul’da Montrö formülü: Savaş gemileri Boğaz’dan geçecek!

Kanal İstanbul'la ilgili ikili formül gündemde! Ticaret gemileri Kanal'dan, savaş gemileri Boğaz'dan geçecek. Öte yandan Kanal İstanbul ÇED raporunda, "Kanal İstanbul'un, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde ticaret gemisi olarak tanımlanan gemilerin geçişlerine açık tutulması... Savaş gemisi geçişlerinin 81 yıldır uygulandığı şekliyle Boğazlar yoluyla yapılmasının en uygun hal tarzı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 08:56
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Kanal İstanbul’da Montrö formülü: Savaş gemileri Boğaz’dan geçecek!

Son günlerde Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Karadeniz'deki gerginlikle yeniden tartışma konusu olan Kanal İstanbul ile ilgili, ikili geçiş formülünün gündeme geldiği ortaya çıktı.

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Kanal İstanbul’da Montrö formülü: Savaş gemileri Boğaz’dan geçecek!

Milliyet'in haberine göre Kanal İstanbul çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda, "Kanal İstanbul'un, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde ticaret gemisi olarak tanımlanan gemilerin geçişlerine açık tutulması...

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Kanal İstanbul’da Montrö formülü: Savaş gemileri Boğaz’dan geçecek!

Savaş gemisi geçişlerinin 81 yıldır uygulandığı şekliyle Boğazlar yoluyla yapılmasının en uygun hal tarzı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

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Kanal İstanbul’da Montrö formülü: Savaş gemileri Boğaz’dan geçecek!

81 YILDIR OLDUĞU GİBİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlatılan ve geçtiğimiz ocak ayında onaylanan bin 600 sayfayı aşkın Kanal İstanbul ÇED raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi.

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Kanal İstanbul’da Montrö formülü: Savaş gemileri Boğaz’dan geçecek!

Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'nin ruhuna zarar vermeden Kanal İstanbul geçişlerini dilediği gibi düzenleyebileceği belirtilerek, savaş gemilerinin durumuna da değinildi.