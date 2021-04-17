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Kanal İstanbul’da Montrö formülü: Savaş gemileri Boğaz’dan geçecek!
Kanal İstanbul'la ilgili ikili formül gündemde! Ticaret gemileri Kanal'dan, savaş gemileri Boğaz'dan geçecek. Öte yandan Kanal İstanbul ÇED raporunda, "Kanal İstanbul'un, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde ticaret gemisi olarak tanımlanan gemilerin geçişlerine açık tutulması... Savaş gemisi geçişlerinin 81 yıldır uygulandığı şekliyle Boğazlar yoluyla yapılmasının en uygun hal tarzı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.
Giriş Tarihi: 17.04.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 08:56
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