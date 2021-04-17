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Haberler Galeri Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?

Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?

Bugün marketler kaçta kapancak? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dün saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde devam edecek ve 20 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Hafta sonu market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.04.2021 08:41 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 08:41
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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?

Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Hafta sonu market alışverişini yapacak olan vatandaşlar, marketleri bugün saat kaçta açılıp, saat kaçta kapanacağını araştırıyor. Ramazan'ın ilk iki haftası uygulanacak kısmi kapanma kapsamında market çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Peki, bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık? İşte haberin detayları...

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.)

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 16 Nisan Cuma tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 915 oldu.