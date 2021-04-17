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Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?
Bugün marketler kaçta kapancak? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dün saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde devam edecek ve 20 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Hafta sonu market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.04.2021 08:41Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 08:41