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Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?
Bugün şehirler arası seyahat yasağı var mı? Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı başladı. Hafta sonu seyahat planı olan vatandaşlar, seyahat yasağının olup olmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Seyahat yasağı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.04.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 09:30
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