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Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?

Bugün şehirler arası seyahat yasağı var mı? Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı başladı. Hafta sonu seyahat planı olan vatandaşlar, seyahat yasağının olup olmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Seyahat yasağı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.04.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 09:30
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Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?

Bugün seyahat yapılıyor mu? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Vaka artışı nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kpanma kapsamında uyglanacak kısıtlamalar belirlendi. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konular arasında seyahat yasağı yer aldı. Peki, bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?

HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

Hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günü saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

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Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

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Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,