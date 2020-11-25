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Haberler Galeri Bakan resmen açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere?

Bakan resmen açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere?

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti. Mülakat şartı aranmayacak başvurular için ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuzun duyurulması bekleniyor. Buna göre; en çok alım yapılacak olan branş ise 7 bin kişiyle hemşire olacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 25.11.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 16:24
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Bakan resmen açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere?

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere yapılacak? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından, vatandaşlar gözünü başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı gibi detayları için ÖSYM'den gelecek olan tercih kılavuzuna çevirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yapılacak alımın branş dağılımını duyurdu. İşte, 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere?

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Bakan resmen açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ, ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Bakanlık bünyesine yapılacak olan bu alımlar şimdiden binlerce kişinin yoğun ilgisini görürken yapılan son açıklamada; gerekli hazırlıkların da yapılması haline ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlayacağı ifade edilmişti.

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Bakan resmen açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere?

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI!

Bakan Koca'nın açıklaması ve personel alımıyla ilgili detaylar şu şekilde:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak."

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Bakan resmen açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere?

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

"12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığına teslim edildi.Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek.

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Bakan resmen açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere?

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.Sağlık camiamıza hayırlı olsun"