Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere yapılacak? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından, vatandaşlar gözünü başvuru tarihleri, şartları, branş dağılımı gibi detayları için ÖSYM'den gelecek olan tercih kılavuzuna çevirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yapılacak alımın branş dağılımını duyurdu. İşte, 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere?