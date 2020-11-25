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Bakan resmen açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı, hangi illere?
Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti. Mülakat şartı aranmayacak başvurular için ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuzun duyurulması bekleniyor. Buna göre; en çok alım yapılacak olan branş ise 7 bin kişiyle hemşire olacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları: 12 bin sağlık personeli alımı ilanı için kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 25.11.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 16:24
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