Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını nedeniyle yaz okulu sınavları iptal edilmiş daha sonra gelen yoğun talep üzerine yapılmasına karar verilmişti. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler yaz okulu kayıtlarını yapmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu kayıtlarının biteceği tarih ve sınav tarihi duyuruldu. Öğrencilerin merakla araştırdığı yaz okulu sınavları ile ilgili tüm detaylar ahaber.com.tr'de...