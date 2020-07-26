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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF yaz okulu kayıtlarında son viraja girildi. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre, 20 Temmuz'da başlayan yaz okulu kayıtlarında süreç sona eriyor. 2020 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve kayıtlar ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.07.2020 13:51Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 13:56