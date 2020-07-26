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Haberler Galeri Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıtlarında son viraja girildi. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre, 20 Temmuz'da başlayan yaz okulu kayıtlarında süreç sona eriyor. 2020 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve kayıtlar ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 13:56
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? Koronavirüs salgını nedeniyle yaz okulu sınavları iptal edilmiş daha sonra gelen yoğun talep üzerine yapılmasına karar verilmişti. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler yaz okulu kayıtlarını yapmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu kayıtlarının biteceği tarih ve sınav tarihi duyuruldu. Öğrencilerin merakla araştırdığı yaz okulu sınavları ile ilgili tüm detaylar ahaber.com.tr'de...

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

20 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu kayıtları 28 Temmuz'da sona erecek.

Öğrenciler kayıtlarını https://aof.anadolu.edu.tr/kayit adresinden yapabilecekler.

AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

YAZ OKULU SINAVLARI TEMMUZ VEYA AĞUSTOS AYLARINDA YAPILAMAZ MI?

Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca, "Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere 5 haftadan az olamaz". Başvuru, eğitim ve sınavlara hazırlık süreçleri dikkate alındığında, yz okulu sınavları ancak Eylül ayı başında gerçekleştirilebilmektedir.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman son? 2020 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

NOT YÜKSELTMEK İÇİN YAZ OKULUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?

Genel not oralamanız 2,00'ın altında ise koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz.