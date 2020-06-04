Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!

Son dakika... Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Sağlık Bakanlığı tarafından kamuda çalışan kronik hastalıklar listesi yayımlandı. İdari izinli sayılacak kronik hastaların ne zaman işe başlayacağı merak ediliyor. Öte yandan özel sektörde kronik hastalığı olanların da iş başı tarihi araştırılıyor. Konu ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, jamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 15:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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