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Haberler Galeri Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!

Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!

Son dakika... Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Sağlık Bakanlığı tarafından kamuda çalışan kronik hastalıklar listesi yayımlandı. İdari izinli sayılacak kronik hastaların ne zaman işe başlayacağı merak ediliyor. Öte yandan özel sektörde kronik hastalığı olanların da iş başı tarihi araştırılıyor. Konu ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, jamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 15:56
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Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!

Son dakika haberi... Özel sektörde ve kamuda kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kronik hastalara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 1 Haziran itibarıyla kamu personellerinin eski mesaiye dönmesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, kronik hastalığı olanların iş başı tarihi oldu. Kronik hastalığı olan kamu personeli ve özel sektör çalışanları konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? İşte Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı kronik hastalıklar listesi...

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Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!

KRONİK HASTALAR NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Özel sektörde çalışan kronik hastalığı olanların çalışma durumu, kurumları tarafından belirlenecek.

Genelgeye göre, kamuda idari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecekler.

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Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!

E-NABIZ ÜZERİNDEN BELGE ALINIYOR

Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi.

Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek.

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Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!

Sistem üzerinden "idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi"ni alamayan kişiler, mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak, aile hekimi tarafından "Covid-19 idari izin" tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecek.

İşte kronik hastalıklar listesi:

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Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!