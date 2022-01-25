Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı

Kamuda kimler idari izinli? Birçok ilde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışlarının yoğun olduğu illerde bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda gözler kamu çalışanlarının mesai saatlerine çevrildi. Valilikler tarafından il bazında bazı kararlar alındı. Peki, kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Yarın hangi illerde tatil olacak? İşte haberin detayları...