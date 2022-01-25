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Haberler Galeri Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı

Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı

Kamuda kimler idari izinli? Birçok ilde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışlarının yoğun olduğu illerde bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda gözler kamu çalışanlarının mesai saatlerine çevrildi. Valilikler tarafından il bazında bazı kararlar alındı. Peki, kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Yarın hangi illerde tatil olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022 16:46
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Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı

Kamuda idari izin hangi illerde? Kamu çalışanlarına yönelik kar tedbirleri hayata geçirildi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde görülen kar yağışının etkisini azaltmak adına bazı kararlar alındı. Bu kapsamda kamu çalışanlarına idari izin verildi. Kamuda idari iznin hangi illerde olduğuna yönelik detaylar araştırılıyor. Peki, kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı

YARIN KAMUDA İDARİ İZİN HANGİ İLLERDE?

26 Ocak Çarşamba günü kamuda bazı illerde idari izin kararı alındı. İşte valilikler tarafından alınan kararlar:

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Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı

MUĞLA

Meteoroloji, Muğla`da belli aralıklarla kar yağışının devam edeceğini hatırlattı. Muğla Valiliği`nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile bayanlar ile engelli çalışanlarımızın bugün idari izinli sayılmalarına Valiliğimizce karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı

SAMSUN
Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve gazi personel 25-26 Ocak`ta idari izinli sayılacak.

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Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı

YALOVA
Yalova Valiliği`nden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenlik, sağlık ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının personeli 25 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılacaklardır" ifadeleri kullanıldı.