İstanbul ve Bursa için korkutan tablo! Bir baraj kurudu

Alibeyköy Barajında 2019 Eylül ayında yapılan ölçümlerde yüzde 49.89 olan doluluk oranı, 2020 Eylül ayı itibariyle yüzde 21.39 seviyesine kadar geriledi. Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2014 Eylül ayında yüzde 10.78 olarak görüldü.