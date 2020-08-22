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Kamu personel adayları dikkat! 2020 KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti nereye yatırılacak?
KPSS ön lisans başvuruları nasıl yapılır? 2020 KPSS ön lisans başvuru işlemleri başladı. Bu yıla ilişkin ön lisans oturumuna katılmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. KPSS ön lisans başvuru kılavuzu ile sınava dair merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS ön lisas başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.08.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 13:19
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