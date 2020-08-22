KPSS ön lisans başvuru işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2020 KPSS ön lisans oturumuna başvurular alınmaya başlandı. Yükseköğretim programlarının ön lisans bölümlerinden mezun olan vatandaşlar, kamuya personel olarak atanabilmek için KPSS sınavlarına katılıyor. KPSS ön lisans oturumu için başvuru süreci başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren KPSS adayları, başvuru ve sınava dair detayları araştırıyor. Peki, KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS ön lisas başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler...