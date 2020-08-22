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Haberler Galeri Kamu personel adayları dikkat! 2020 KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti nereye yatırılacak?

Kamu personel adayları dikkat! 2020 KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti nereye yatırılacak?

KPSS ön lisans başvuruları nasıl yapılır? 2020 KPSS ön lisans başvuru işlemleri başladı. Bu yıla ilişkin ön lisans oturumuna katılmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. KPSS ön lisans başvuru kılavuzu ile sınava dair merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS ön lisas başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 13:19
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Kamu personel adayları dikkat! 2020 KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti nereye yatırılacak?

KPSS ön lisans başvuru işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2020 KPSS ön lisans oturumuna başvurular alınmaya başlandı. Yükseköğretim programlarının ön lisans bölümlerinden mezun olan vatandaşlar, kamuya personel olarak atanabilmek için KPSS sınavlarına katılıyor. KPSS ön lisans oturumu için başvuru süreci başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren KPSS adayları, başvuru ve sınava dair detayları araştırıyor. Peki, KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS ön lisas başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamu personel adayları dikkat! 2020 KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti nereye yatırılacak?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 21 Ağustos - 02 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar HES kodu ile birlikte başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Başvuruların ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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Kamu personel adayları dikkat! 2020 KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti nereye yatırılacak?

HES KODU ŞARTI

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

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Kamu personel adayları dikkat! 2020 KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti nereye yatırılacak?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

2020 KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 130 dakika verilecek.

Sınav sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

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Kamu personel adayları dikkat! 2020 KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti nereye yatırılacak?

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS sınav ücreti 80,00 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacaktır.

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)