ANA SAYFA
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?
Bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem bekçi alımı ilanı yayımlandı. 400 bekçi alımı duyurusunun yapılmasının ardından bekçi olabilmek için başvuru tarihini bekleyen adaylar detayları araştırmaya başladılar. 2020 1. dönem bekçi alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.08.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 12:18
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16