22 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

Bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem bekçi alımı ilanı yayımlandı. 400 bekçi alımı duyurusunun yapılmasının ardından bekçi olabilmek için başvuru tarihini bekleyen adaylar detayları araştırmaya başladılar. 2020 1. dönem bekçi alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 12:18
  • 1
  • 16
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından merakla beklenen bekçi alımına ilişkin ilan yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı yapılacak. Bekçi olabilme umuduyla başvuru tarihini bekleyen vatandaşlar alımların hangi illere yapılacağını araştırıyor. Yayımlanan ilan ile detaylar belli oldu. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

  • 3
  • 16
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

400 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 4
  • 16
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

  • 5
  • 16
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.