2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.