SON GÜN 12 MART!

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Buna göre; adaylar 'turkiye.gov.tr' üzerinden giriş yaparak, 'Adalet Bakanlığı İş Başvurusu' ekranından başvurusunu gerçekleştirecek. Başvurular 12 Mart saat 23.59'a kadar alınacak.