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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kamu memur alımı | Kamuda alım yapılacak kadrolar ve aranan şartlar neler? Merakla beklenen detaylar belli oldu Kamu memur alımı | Kamuda alım yapılacak kadrolar ve aranan şartlar neler? Merakla beklenen detaylar belli oldu Kamu memur alımı | Kamuda alım yapılacak kadrolar ve aranan şartlar neler | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alınacağını duyurmuştu. Personel alımında belli olan 11 bin 484 kadro ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte merakla beklenen alımın detayları... Giriş Tarihi: 24.02.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 11:14 Resmi Gazete’de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce toplam 5 bin 75 personel alınacak. GALERİ DEVAM EDİYOR Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere toplam 5 bin 358 personel alacak. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı da 814 sözleşmeli icra katibi istihdam edecek. Ayrıca bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere de 237 pozisyona sözleşmeli personel alımı yapılacak. SON GÜN 12 MART!
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Buna göre; adaylar 'turkiye.gov.tr' üzerinden giriş yaparak, 'Adalet Bakanlığı İş Başvurusu' ekranından başvurusunu gerçekleştirecek. Başvurular 12 Mart saat 23.59'a kadar alınacak.
Adaylar sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvurabilecek. Aday birden fazla adalet komisyonuna veya unvana başvuru yaparsa başvurusu kabul edilmeyecek, kazanmış olsa dahi istihdam yapılmayacak. ARANAN ŞARTLAR NELER?
Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi web servisleri aracılığıyla alınacak. Ilanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirilmeyecek.