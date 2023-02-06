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Haberler Galeri 81 ilde okullar tatil mi? Türkiye'de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Bu hafta okul var mı, yok mu? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...

81 ilde okullar tatil mi? Türkiye'de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Bu hafta okul var mı, yok mu? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...

"81 ilde okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan 7.7 büyüklüğünde deprem sonrasında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Depremden etkilenen 10 il için iki hafta tatil açıklaması gelirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 81 ilde yaşayan vatandaşlar için son dakika duyurusu geldi. Peki, 81 ilde okullar tatil mi? Türkiye'de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...

Giriş Tarihi: 06.02.2023 17:29 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:36
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81 ilde okullar tatil mi? Türkiye’de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...

"81 ilde okullar tatil mi? Türkiye'de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı. Peki, 81 ilde okullar tatil mi? Türkiye'de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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81 ilde okullar tatil mi? Türkiye’de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.

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81 ilde okullar tatil mi? Türkiye’de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Şu andaki tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletli olması bağlamında, sadece deprem bölgesindeki illerin değil, çevredeki illerin de suhuletli biçimde süreci yönetmesi için tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz.

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81 ilde okullar tatil mi? Türkiye’de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...

"10 İLİMİZDEKİ OKULLARIMIZIN TAMAMI VATANDAŞLARIMIZA HİZMET İÇİN AÇIK TUTULACAK"

Böylece millet, devlet olarak hem süreçleri daha rahat biçimde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırma anlamında bu kararı aldık. Ama tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımıza hizmet için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz şekilde intikal ettirilecek."

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81 ilde okullar tatil mi? Türkiye’de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...

BAZI SINAVLARIN BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.