HaberlerGaleri81 ilde okullar tatil mi? Türkiye'de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Bu hafta okul var mı, yok mu? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...
81 ilde okullar tatil mi? Türkiye'de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Bu hafta okul var mı, yok mu? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...
"81 ilde okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan 7.7 büyüklüğünde deprem sonrasında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Depremden etkilenen 10 il için iki hafta tatil açıklaması gelirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 81 ilde yaşayan vatandaşlar için son dakika duyurusu geldi. Peki, 81 ilde okullar tatil mi? Türkiye'de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 17:29Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:36