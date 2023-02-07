Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında diğer bölgelerde de artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Hal böyle olunca, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, e-Devlet fay hattı sorgulama ekranı...