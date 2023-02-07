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Haberler Galeri Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....

Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında diğer bölgelerde de artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Hal böyle olunca, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, e-Devlet fay hattı sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:48
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Türkiye’de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7'lik deprem sonrasında artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer bölgelerde de yaşanan depremler sonrasında vatandaşlar bulundukları bölgelerde fay hattı sorgulamalarına devam ediyor. Peki, Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler?Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Türkiye’de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

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Türkiye’de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Yaşadığınız bölgenin deprem riski taşıyıp taşımadığını ve hangi fay hattının üzerinde oldğunu e-Devlet sistemi üzerinden öğrenmeniz mümkün. E-Devlet sistemine giriş yaparak Deprem Haritası Sorgulama sayfasınından aktif fay hatlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Türkiye’de deprem tehlikesi olan bölgeler nereler? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Karadeniz, Ege, Akdeniz Bölgesi... e-Devlet fay hattı sorgulama....

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden fay hatlarını görüntülemek mümkün.

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!