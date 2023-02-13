13 Şubat 2023, Pazartesi
HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? 7.7, 7.6'lık Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremle birlikte HAARP teknolojisi yeniden gündeme taşındı. İstanbul Kağıthane merkezli depremin hemen ardından Kahramanmaraş depreminin yaşanması suni deprem mümkün mü sorusunu gündeme taşıdı. Peki HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? Yapay deprem yapılabilir mi?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:00
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